Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad

Speyer (ots)

Der 51-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrer drogentypische Anzeichen aufwies und angab, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie eine Ordungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

