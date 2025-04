Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

Um 10:00 Uhr befuhr gestern Morgen ein 82-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die Thüringer Straße in Eschwege. Von dort bog er in Richtung des Kaufland-Marktes ab, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 85-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard kam, die aufgrund einer Verkehrsbehinderung leicht versetzt hinter einem anderen Pkw stand. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 13:47 Uhr befuhr gestern Mittag ein 22-Jähriger aus Fuldatal mit einem Motorrad die L 3300 in Richtung Weißenborn. Auf der kurvenreichen Strecke kam er dabei mit dem Krad von der Straße ab und stürzte daraufhin. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 18:45 Uhr befuhr gestern Abend ein 16-Jähriger aus Herleshausen mit einem Kraftrad die L 3247 Zwischen Altefeld und Frauenborn. In einer Rechtskurve kam er mit dem Krad nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit diesem in der Folge. Der 16-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 15:57 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 33-Jährige aus Spangenberg mit ihrem Pkw die Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau. Im Einmündungsbereich zur Leipziger Straße musste sie ihr Auto verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 20-Jährige, ebenfalls aus Spangenberg, zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Unfallflucht

Um 16:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 64-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die L 3225. Zwischen Friedrichsbrück und Rommerode kam ihr ein Pkw entgegen, wobei es zur seitlichen Kollision mit den Außenspiegeln kam. Während die 64-Jährige anhielt, gab der andere Unfallbeteiligte "Gas" und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß der Außenspiegel wurde auch die Seitenscheibe an dem Pkw der 64-Jährigen beschädigt. Sachschaden: ca. 1500 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:10 Uhr beabsichtigte gestern in der Mittagszeit eine 60-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen auszuparken. Dabei fuhr sie gegen den dahinter geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

