POL-ESW: Pressebericht vom 03.04.2025 (2)

Kollision zwischen Pkw und Rettungswagen; Schaden 11.500 Euro

Im Kreuzungsbereich Humboldtstraße/ Ecke "Neustadt" in Eschwege kam es am Donnerstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen. Um kurz nach 07.00 Uhr war der Rettungswagen, der von einem 48-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde, auf der Humboldtstraße in Fahrtrichtung Boyneburger Straße unterwegs. Ein 51-Jähriger aus Eschwege befuhr mit seinem Pkw zur gleichen Zeit die Straße "Neustadt" in Richtung Luisenstraße. Der 51-Jährige fuhr bei "Grünlicht" in den ampelgeregelten Kreuzungsbereich ein und stieß dann dort mit dem von rechts kommenden Rettungswagen zusammen, der bei "Rotlicht" von der Humboldtstraße kommend nach links in Richtung "Neustadt" abbiegen wollte. Bei der Kollision wurden die Fahrzeuge mit 10.000 Euro (Pkw) und 1500 Euro (RTW) in Mitleidenschaft gezogen. Der Pkw des 51-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein Schaden von 5000 Euro entstand am Donnerstagmorgen um 05.30 Uhr am Auto eines 80-Jährigen aus Sontra. Der Senior war zu besagten Zeit mit seinem Auto auf der B 400 von Breitau in Richtung Krauthausen unterwegs, wo er ein Reh erfasste welches unvermittelt auf die Fahrbahn sprang. Das Tier lief nach dem Aufprall in ein angrenzendes Wiesengelände davon.

Ermittlungen gegen Fahrer von E-Scooter

Strafrechtliche Ermittlungen haben die Beamten aus Eschwege jetzt gegen einen 35-Jährigen aus der Kreisstadt aufgenommen. Die Beamten kontrollierten den Mann am frühen Donnerstagmorgen um 04.40 Uhr auf der Bahnhofstraße, wo der Mann mit einem Elektro-Roller unterwegs war. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem Fahrer reagierte auf die Substanz Kokain. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen, Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen wurden eingeleitet.

