Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.04.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Um 16:28 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 54-Jähriger aus Waldkappel den Parkplatz des Aldi-Marktes in Reichensachsen und beabsichtigte nach rechts auf die Landstraße einzubiegen. Auf dem Gehweg fuhr zu dieser Zeit eine 39-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit einem Fahrrad. Die Radfahrerin hielt kurz im Einmündungsbereich an, ebenso der Pkw-Fahrer. Daher nahm die Radfahrerin an, dass der 54-Jährige sie vorbeilassen würde und fuhr los. In diesem Moment fuhr auch der 54-Jährige los, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam. Dadurch verletzte sich die 39-Jährige und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 01.04.25, 15:00 Uhr und dem 02.04.25, 05:00 Uhr ereignete sich im Höhenweg in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Hyundai angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Exhibitionist

Um 16:35 Uhr wurde gestern Nachmittag der Polizei in Eschwege durch mehrere Zeugen ein Mann gemeldet, der auf einer Parkbank in der Leipziger Straße am Ortseingang von Frieda sitzend onanieren würde. Durch die Polizeistreife wurde dort ein 36-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard angetroffen. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation Eschwege wurde er nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Polizei Sontra

Zusammenstoß mit Kradfahrer

Um 18:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 74-Jähriger aus Bebra die L 3249 und beabsichtigte nach links auf die B 27 in Richtung Bebra abzubiegen. Zu dieser Zeit befuhr ein 16-Jähriger aus Nentershausen mit einem Leichtkraftrad die B 27 und ordnete sich im Bereich "Sontra-Süd" auf die Linksabbiegerspur ein. Als der 74-Jährige auf die Bundesstraße abbog, übersah er den 16-Jährigen auf seinem Krad, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Brand in Küche

Um 20:16 Uhr wurde ein Brand in einer Küche in der Straße "Am Weinberg" in Herleshausen gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr Herleshausen stellte fest, dass es in der Küche zu einem Feuer kam, nachdem die Bewohnerin einen Topf auf dem Herd aufgesetzt hatte. Das Feuer griff auf die Dunstabzugshaube über, wodurch auch die dahinterliegende Wand leicht beschädigt wurde. Durch die Geschädigte wurde das Feuer selbst gelöscht, dabei erlitt sie eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Überholen

Um 17:10 Uhr befuhren gestern Nachmittag eine 81-Jährige und ein 74-Jähriger, beide aus Großalmerode, die L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück. Während eines Überholvorgangs kam es zur seitlichen Kollision beider Autos, wobei keiner der Beteiligten den Unfall schuldhaft verursacht haben will. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pkw rollt gegen geparkte Fahrzeuge

Um 11:40 Uhr parkte ein 66-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf seinen Pkw in der Lindenallee in Friedrichsbrück. Dabei vergaß er das Auto gegen Wegrollen zu sichern, worauf sich das Fahrzeug rückwärts in Bewegung setzte. Zunächst rollte das Auto gegen einen geparkten Renault Kangoo und anschließend eggen einen geparkten Fiat Panda. Sowohl das Auto des 66-Jährigen als auch der geparkte Panda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 17.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell