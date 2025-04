Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Um 14:30 Uhr ereignete sich am gestrigen Nachmittag in der Witzenhäuser Innenstadt ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer 75-Jährigen aus Helsa. Diese hielt sich zur Tatzeit im Bereich der Tourist-Information "Am Markt" in Witzenhausen auf, wo sie sich auf eine dortige Sitzbank setzte. Zuvor hatte sie bei einer Bank Bargeld abgeholt, wo sie mutmaßlich bereits beobachtet wurde. Die 75-Jährige wurde von einem ihr unbekannten Mann mit südeuropäischen Aussehen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dabei fragte der Unbekannte nach Geld, um auf die Toilette gehen zu können. Die Geschädigte holte daraufhin ihr Portmonee heraus und übergab dem Unbekannte zwei 20-Cent-Stücke. Dieser entgegnete, dass er 10-Cent-Münzen benötige, worauf die Geschädigte erneut ihr Portmonee öffnete. Der Tatverdächtige wollte nun die zuvor erhaltenen 20-Cent-Münzen in das Münzfach des Portmonees zurücklegen, wobei er auch in dieses hinein griff. Obwohl ihr das bereits merkwürdig vorkam, übergab sie ihm dann noch die 10-Cent-Münzen. Hierbei muss es dem Tatverdächtigen gelungen sein geschickt ca. 600 EUR aus dem Portmonee zu entwenden. Der Tatverdächtige, der ca. 25 - 30 Jahre alt sein soll, und ein weiterer unbekannter Mann gingen dann in Richtung der Ermschwerder Straße stadtauswärts davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief negativ.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Masche schützen können:

- Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden. - Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen oder bedrängen. - Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten, während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten. - Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in einem nahe gelegenen Geschäft.

Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter der Tel.-Nr.: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

