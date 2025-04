Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.04.25

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 05:30 Uhr parkte heute Morgen ein 58-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw aus. Dabei touchierte er das Heck eines daneben geparkten Autos, wodurch Sachschaden von ca. 1000 EUR an beiden Autos entstand.

Wildunfall

Um 22:32 Uhr kollidierte gestern Abend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt, der auf der L 3245 in der Gemarkung von Weißenborn unterwegs war, mit einem Dachs. Dieser lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Versuchter Diebstahl eines Radladers

Über das vergangene Wochenende versuchten unbekannte Täter vom Baustellengelände "Am Bahnhof" in Eschwege einen Radlader zu entwenden, wie die geschädigte Firma am gestrigen Montagmorgen feststellen musste. Der oder die Täter versuchten die Türen zum Radlader gewaltsam zu öffnen, wodurch diese stark beschädigt (unbrauchbar) wurden. Ein Zugang zum Radlader gelang nicht, so dass es beim Sachschaden blieb. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Angezeigt wurde gestern Mittag ein versuchter Einbruch in eine Wohnhaus im Finkenweg in Eschwege. Wie durch einen Fachbetrieb festgestellt wurde, waren an der Terrassentür mehrere Hebelspuren festzustellen, die durch den Versuch gewaltsam in das Haus einzudringen verursacht wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 14:50 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 27-Jähriger aus Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug führte. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Abend, um 20:14 Uhr, ein 55-Jähriger aus Eschwege, der mit seinem Pkw die L 3247 zwischen Herleshausen und Frauenborn befuhr. Nach dem Aufprall lief das Wildschwein weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

