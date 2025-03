Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:50 Uhr befuhr am gestrigen Morgen eine 39-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die B 249 von Eschwege kommend in Richtung Weidenhausen. Im Bereich "Weidenhäuser Kreuz" beabsichtigte sie nach rechts auf die B 27 abzufahren, geriet dabei aber mit dem Auto ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte gegen die dortige Leitplanke. Dadurch wurde die Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Einbruch

Am gestrigen Mittwoch wurden auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Hessenring" in Eschwege zwei Vorhängeschlösser aufgefunden, die zu zwei dort aufgestellten Containern gehören. Wie sich bei Nachschau herausstellte, wurde aus den Containern offensichtlich nichts entwendet. Die Tatzeit, in der die Schlösser geknackt wurden, kann bis zum 12.03.25 zurückliegen. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass die Tat mit den Einbrüchen am vergangenen Wochenende am "Hessenring" zusammenhängt. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 14:30 Uhr befuhr in Sontra ein 65-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach links in die Herrenstraße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, der von einem 58-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:40 Uhr beabsichtigte gestern Mittag ein 71-Jähriger aus Sontra in der "Niederstadt" in Sontra mit seinem Pkw einzuparken. Dabei fuhr er mit dem Auto gegen die Anhängerkupplung eines geparkten Pkw Mercedes. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr wurde am gestrigen Mittwochabend ein Pkw durch Unbekannte beschädigt. Der schwarze Audi A 6 war am äußersten Rand des Parkplatzes am Herkules-Center unterhalb des Parkdecks in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen geparkt. Unbekannte warfen oder schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf die Frontscheibe des Autos ein, wodurch diese stark beschädigt wurde. Schaden: ca. 600 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

