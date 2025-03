Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo Eschwege erwirkt Haftbefehl gegen Einbrecher und Fahrraddieb; 26-jähriger Tatverdächtiger sitzt nach mehreren Diebstählen von hochwertigen Pedelecs in Untersuchungshaft

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Das Fachkommissariat für Eigentumskriminalität der Eschweger Kripo hat in den letzten Wochen und Monaten die Ermittlungen zu verschiedenen Eigentumsdelikten zusammengeführt und gegen einen tatverdächtigen 26-Jährigen jetzt einen Haftbefehl erwirkt. Der aus Weißenborn stammende Mann, sitzt seit Ende Februar 2025 in Untersuchungshaft, ihm werden mindestens 9 Taten zur Last gelegt. Nach Rücksprache mit dem Beamten des Fachkommissariats ist es aber durchaus wahrscheinlich, dass dem 26-Jährigen im Zuge der andauernden Ermittlungen noch weitere Taten zugeordnet werden könnten.

>>>Mehrere hochwertige Pedelecs in Eschwege gestohlen

Wie die Beamten von dem zuständigen Fachkommissariat berichten, steht der 26-Jährige im Verdacht an verschiedenen Örtlichkeiten in Eschwege, u.a. aus Kellern diverserer Wohnhäuser, sowie vom Gelände des Klinikums in Eschwege und vom Bereich eines Eschweger Schulgeländes mehrere hochwertige Fahrräder (Pedelecs) geklaut zu haben, um diese in der Folge dann zu veräußern. Die besagten Taten ereigneten sich sämtlich zwischen Mitte Januar und Ende Februar 2025.

Darüber hinaus wird dem Mann zur Last gelegt, im Dezember 2024 in eine Wohnung im "Alten Steinweg" in Eschwege eingebrochen zu sein und von dort u.a. eine Spielekonsole, diverse Energy-Drinks, Tabakwaren und Parfüm geklaut haben.

Ebenfalls im Dezember 2024 zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines Pakets aus einem abgestellten und zum Tatzeitpunkt unverschlossenen Paketzustellerfahrzeug, wofür ebenfalls der 26-Jährige verantwortlich sein soll.

>>>Tatverdächtigen werden bislang neun Taten zur Last gelegt

Auf die Spur des 26-Jährigen, der für die Polizei kein Unbekannter ist und auch schon vorher strafrechtlich in Erscheinung trat, gerieten die Beamten durch unterschiedliche Ermittlungsmaßnahmen. U.a. führten Zeugenhinweise, die bei der Bearbeitung der einzelnen Taten an die Ermittler herangetragen wurden, auf die Spur des Tatverdächtigen, die sich im Rahmen der Ermittlungen dann immer weiter verdichteten.

Am 25. Februar konnte der Tatverdächtige durch Beamte der Eschweger Kripo schließlich vorläufig festgenommen werden. In der Folge ist der 26-Jährige dann dem Amtsgericht in Kassel vorgeführt worden, wo die Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet wurde. Nach derzeitigem Sachstand werden dem Tatverdächtigen insgesamt neun verschiedene Taten mit einem Stehlwert von rund 18.000 Euro zur Last gelegt.

In zwei der neun Fälle wird zudem gegen eine namentlich bekannte 38-Jährige aus Eschwege als Mittäterin ermittelt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först Staatsanwaltschaft Kassel; Thöne, OStA

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell