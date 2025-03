Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.03.25

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 13:50 Uhr befuhr gestern Mittag eine 39-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Reichensachsen in Richtung B 27. Im Bereich des Bahnübergangs musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten. Als die 39-Jährige dann wieder anfuhr, übersah sie den Pkw eines 37-Jährigen aus Beckedorf, der die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 18:40 Uhr parkte gestern Abend ein 29-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Wiesenstraße in Eschwege rückwärts aus. Dabei stieß er gegen die linke Fahrzeugseite eines dort geparkten Pkw Peugeot, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 19:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die K 34 zwischen Eltmannshausen und Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 23:17 Uhr, ein 57-Jähriger aus Weißenborn, der mit seinem Pkw auf der L 3245 in der Gemarkung von Weißenborn unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall in Richtung "Gut Lautenbach" davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr parkte am gestrigen Dienstag eine 81-Jährige aus Herleshausen ihren Pkw in der "Sackgasse" in Herleshausen am Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass beide Türen ihres Autos beschädigt waren. Der/ die Flüchtige streifte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto und entfernte sich anschließend, ohne den Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 18:00 Uhr wurde gestern Abend eine 40-Jährige aus Hessisch Lichtenau durch die Polizei im Stadtgebiet von Hessisch Lichtenau kontrolliert. Wie sich dabei herausstellte, fuhr sie sie unter dem Einfluss von Amphetaminen einen Pkw, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Witzenhausen

Mit Außenspiegeln kollidiert

Um 16:14 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 58-jähriger Witzenhäuser mit einem Sprinter die L 3237 von Kleinalmerode kommend in Fahrtrichtung Witzenhausen. Ihm entgegen kam ein 53-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Wohnmobil. Ca. 200 Meter nach dem Abzweig Ellingerode kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

