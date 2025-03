Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Firmeneinbrüche

Eschwege (ots)

Eschwege / Bad Sooden-Allendorf

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich in Eschwege am "Hessenring" mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte.

Wie am heutigen Morgen angezeigt, drangen die Täter auf das Gelände eines Fachgroßhandels für Schreinereibedarf ein. Über ein gewaltsam geöffnetes Rolltor gelangte man in die Firmenhalle und im Weiteren zu den Büroräumen. Aus diesem wurde letztendlich Bargeld entwendet.

Ebenfalls "ungebetenen Besuch" erhielt das Firmengebäude eines Feinkosthändlers. In diesem Fall liegt die Tatzeit zwischen dem gestrigen Sonntagmorgen und heute Morgen, 07:10 Uhr. Nachdem die Täter eine Außentür aufgehebelt hatten, gelangten diese zu den Büroräumen. Dabei wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Auch dort war die Zielrichtung augenscheinlich Bargeld. Bei der Durchsuchung der Räume wurden noch zwei PC-Monitore mutwillig zerstört, indem man auf diese mit einem nicht näher bekannten Gegenstand einschlug.

Unweit dieser Tatorte wurden in der Fuldaer Straße die Büroräume eines Busunternehmens aufgesucht. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein über drei Meter Höhe stiegen die Täter in das Gebäude ein. Dabei wurde das Fenster aus dem Rahmen gerissen. Im Gebäude wurde eine weitere Tür aufgehebelt; nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch nichts entwendet. Da auch in diesem Fall die Tatzeit zwischen Sonntagabend, 23:00 Uhr und heute Morgen, 05:40 Uhr liegt, ist davon auszugehen, dass alle drei Taten in der Nacht vom 23./24.03.25 verübt wurden.

Der Gesamtschaden bei den drei Einbrüchen liegt bei ca. 8000 EUR.

Weitere Einbrüche in Bad Sooden-Allendorf

Zwei weitere Einbrüche werden heute Morgen aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet.

Dort drangen unbekannte Täter in die Firmenräume eines Betriebes für Saunabau und einem Fachhandel für Werkzeugmaschinen in der Werrastraße ein.

Bei beiden Einbrüchen gelangten der oder die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Außenfenster in die Firmengebäude, wo die Büroräume durchsucht wurden. Dabei wurden teilweise auch Innentüren aufgehebelt, wodurch insgesamt ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungsstand bei beiden Firmen nichts. Der Tatzeitraum wird bei diesen beiden Einbrüchen zwischen dem 22.03.25 und heute Morgen angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Kripo unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Kupferkabel

Aus der Ladestraße in Neu-Eichenberg wurde heute Morgen der Diebstahl von Kupferkabel, welches auf dem Gelände eines Containerdienstes gelagert wurde, angezeigt. Nach Angaben des Anzeigeerstatters dürfte sich die Tat bereits in der Nacht vom 14./15.03.25 ereignet haben. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell