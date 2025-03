Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.03.25

Gegen Pkw gerollt

Auf dem Parkplatzgelände des Klinikums Werra-Meißner parkte am gestrigen Sonntag, um 13:59 Uhr, ein 78-Jähriger aus Treffurt seinen Pkw in eine Parklücke ein. Da der Fahrer das Auto gegen Wegrollen nicht ausreichend gesichert hatte, rollte dieses zurück und dadurch gegen einen gegenüberliegenden Pkw Volvo. Es entstand Sachschaden von ca.500 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 21:40 Uhr parkte gestern Abend auf dem Parkplatzgelände von Mc Donald in Eschwege ein 23-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Auto rückwärts aus. Dabei fuhr er gegen einen gegenüber geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 12:15 Uhr wurde am gestrigen Sonntag ein 35-Jähriger aus Rotenburg/ Fulda im "Schützengraben" in Eschwege auf einem E-Scooter fahrend durch die Polizei kontrolliert. Dabei bestätigte ein durchgeführter Test, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von THC unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt;eine Blutentnahme angeordnet.

Ebenfalls mit einem E-Scooter und unter Drogeneinfluss unterwegs war am gestrigen Nachmittag eine 29-Jährige aus Eschwege. Um 16:10 Uhr wurde die Fahrerin in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege kontrolliert. Der durchgeführte Test verlief positiv auf Amphetamine, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Tür

Am 21.03.25 wurde festgestellt, dass Unbekannte die Feuerschutztür einer Hütte des Wasserwerkes in Roßbach beschädigt haben. Den Spuren nach wurde mittels einer Axt mittig auf die Tür eingeschlagen, dabei wurde auch der Türgriff abgebrochen. Ein Eindringen fand nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Die Tatzeit könnte bis Anfang Februar zurückreichen. Hinweise: 05542/93040.

