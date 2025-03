Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Baustellen-Einbruch; Widerstände gegen Polizeibeamte; Schmorgeruch in Firma; Gasgeruch; Imbisswagen gestohlen; Firmeneinbruch; Nach Bedrohung in Fachklinik

Reutlingen (ots)

Handfeste Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am späten Dienstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Carl-Zeiss-Straße. Kurz nach 23 Uhr war die Polizei von Sicherheitsmitarbeitern zu einer Schlägerei zwischen mehreren Bewohnern gerufen worden. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei leicht verletzte, aggressive Männer im Alter von 19 und 22 Jahren. Dem Jüngeren der beiden mussten vorübergehend Handschließen angelegt werden. Beide wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung und Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Offenbar soll bei der Auseinandersetzung zwischen den insgesamt rund 15 Bewohnern auch eine Eisenstange eingesetzt worden sein. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Reutlingen (RT): Unfall in Rommelsbach

Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Dienstagvormittag in Rommelsbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 11.30 Uhr war ein 80 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Ermstalstraße von Metzingen herkommend unterwegs und befuhr den Kreisverkehr mit der Württemberger Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreisel kollidierte der VW mit dem Mercedes eines 66-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß verließ der Senior den Kreisverkehr auf der ordnungsgemäßen Fahrspur in Richtung Württemberger Straße, auf der er von Feuerwehrleuten, die den Vorgang beobachtet hatten, angehalten werden konnte. Der in der Folge nicht ansprechbare Senior musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Blechschaden an den Autos dürfte sich auf rund 2.600 Euro belaufen. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Mit geparktem Pkw kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Dienstagvormittag in Walddorf ereignet. Kurz vor zwölf Uhr parkte ein VW-Lenker rückwärts aus einer Garage aus, wobei er vermutlich Gas und Bremse verwechselte. Der VW fuhr auf das Nachbargrundstück und beschädigte dabei einen Zaun. Anschließend kollidierte er mit einem in der dortigen Einfahrt abgestellten Pkw sowie einer Gartenhütte, ehe er zum Stehen kam. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der VW-Lenker vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch auf mehrere zehntausend Euro summieren. (mr)

Neuhausen/Fildern (ES): Einbruch auf Baustelle

Eine Baustelle in der Robert-Bosch-Straße ist am frühen Mittwochmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter drangen gegen 00.15 Uhr auf das Gelände vor. Nachdem ein Zeuge die Kriminellen wahrgenommen hatte, verständige dieser die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Ergebnis. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Ob etwas gestohlen wurde, prüft nun das Polizeirevier Filderstadt, das die Ermittlungen übernommen hat. (gj)

Esslingen (ES): Nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Fachklinik eingeliefert

Ein psychisch auffälliger Mann musste am Dienstagabend in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Kurz nach 18.30 Uhr war die Polizei von einem Zeugen in die Hauptstraße gerufen worden, da ein dortiger Bewohner randaliert und Gegenstände umhergeworfen hatte. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung hatte sich der Betroffene bereits in seine Wohnung zurückgezogen und antwortete auf die Ansprachen und Kontaktversuche der Einsatzkräfte nicht. Nachdem sich die Beamten Zugang zur Wohnung verschafft hatten, hielt der Mann ein Messer in der Hand, weshalb gegen ihn Pfefferspray eingesetzt wurde. Da er darauf keine Reaktion zeigte, musste zur Überwältigung des Mannes ein Diensthund hinzugezogen werden. Der Betroffene leistete derart Widerstand, dass ihm nur unter erheblichem Kraftaufwand mehrerer Beamter Handschließen angelegt werden konnten. Der durch Bisse des Diensthundes verletzte Mann wurde nachfolgend zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht und anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Auch einer der eingesetzten Beamten war im Zuge der Widerstandshandlungen leicht verletzt worden. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. (mr)

Unterensingen (ES): Schmorgeruch in Unternehmen

Zu einem Unternehmen in der Steinstraße sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand bei der geplanten Aushärtung von Chemikalien geruchsintensiver Dampf ausgetreten. Durch die Feuerwehr wurden die Behältnisse mit Sand abgedeckt. Eine Anwohnerin, die über Übelkeit geklagt hatte, wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. (mr)

Ostfildern (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Die 26-Jährige war mit einem Smart gegen 15.45 Uhr auf der K 1218 in Richtung Kemnat unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt stehenden VW eines 18-Jährigen auf, der nach links zu einem landwirtschaftlichen Hof abbiegen wollte. Bei der Kollision zog sich die Unfallverursacherin ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Blechschaden an den beiden Autos dürfte insgesamt ungefähr 10.000 Euro betragen. Der Smart wurde abgeschleppt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen/Landesflughafen Stuttgart (ES): Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Flughafen seit Dienstagnachmittag gegen einen 30-Jährigen. Gegen 17 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem Kiosk am Busterminal gerufen worden, da sich der Mann dort äußerst aggressiv verhalten und herumgeschrien hatte. Einem Passanten soll der 30-Jährige außerdem einen Aschenbecher gegen den Kopf geworfen haben. Gegen die erforderliche Ingewahrsamnahme, bei der er auch geschlossen werden musste, leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand. Auch noch auf der Dienststelle setzte der psychisch auffällige Mann sein aggressives Verhalten fort und fügte sich selbst Verletzungen zu. Er musste schließlich in eine Fachklinik eingeliefert werden. Beim Einsatz wurden auch drei Polizeibeamte verletzt. Sie konnten ihren Dienst zunächst fortsetzen. Der 33-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Gasgeruch bei Veranstaltung

Gasgeruch hat am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in der Alleenstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 20.45 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem einer der zehn Besucher im Foyer des Gebäudes eine entsprechende Wahrnehmung gemacht hatte. Messungen der Feuerwehr sowie des Energieversorgers verliefen jedoch negativ. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war die Alleenstraße zeitweise voll gesperrt. (mr)

Kirchheim (ES): Imbisswagen gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat zwischen 2.3.2025, 19 Uhr, und Montag, 17 Uhr, einen in der Tannenbergstraße abgestellten und mittels Anhängerschloss gesicherten Imbisswagen gestohlen. An dem Anhänger des Herstellers Tomplan T1800 in Weiß war das amtliche Kennzeichen ES-HY 5507 angebracht. Der Wert des gestohlenen Imbisswagens wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Neckartenzlingen (ES): In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße ist zwischen Freitag, 14.3.2025, und Montag, 7.30 Uhr, eingebrochen worden. Über eine aufgebrochene Tür verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Produktionshalle. Anschließend gelangte er in den Bürobereich, wo er eine weitere Tür aufbrach. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Mann in Klinik gebracht

Aufgrund einer vermeintlichen Bedrohung ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Hirschlandstraße in Oberesslingen gekommen. Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 17 Uhr, dass eine Person das Personal in einem Imbiss mit einem Messer bedrohen soll. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreifen vor Ort, hatte sich der Mann bereits entfernt. Kurze Zeit später kehrte der 23-Jährige jedoch zurück und konnte vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er führte das mutmaßlich zuvor verwendete Messer in seinem Hosenbund mit sich. Dieses wurde beschlagnahmt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste der 23-Jährige der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses vorgestellt und dort untergebracht werden. (ms)

Ostfildern (ES): Mit Hauswand kollidiert

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Scharnhausen entstanden. Ein Senior befuhr gegen 8.50 Uhr mit einem Mercedes-Benz die abschüssige Nürtinger Straße in Richtung Rathausplatz. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache beschleunigte der ältere Mann mit seinem Fahrzeug, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und kollidierte mit einem Gebäude in der Körschtalstraße. Der Fahrer und seine ebenfalls über 80 Jahre alte Mitfahrerin zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter des Bauhofs kamen aufgrund der beschädigten Beschilderung vor Ort. (ms)

Tübingen (TÜ): Pkw-Lenker kollidiert mit Fußgängerin

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Jesinger Hauptstraße verletzt worden. Kurz nach zehn Uhr überquerte eine 84 Jahre alte Frau die Fußgängerfurt an der Einmündung der Jesinger Hauptstraße zum Mönchhütteweg. Hierbei wurde sie von einem 66-Jährigen übersehen, der mit seinem Skoda Yeti vom Mönchhütteweg nach links in die Jesinger Hauptstraße abbiegen wollte. Infolge der Kollision stürzte die Frau auf die Straße und erlitt Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Tübingen (TÜ): Alkoholisierte Radfahrerin auf der Bundesstraße

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen eine 20-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Frau war am frühen Mittwochmorgen einer Streife aufgefallen, als sie ohne Beleuchtung mit ihrem Fahrrad auf der B28 in Richtung Reutlingen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei der Radlerin eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihr 26 Jahre alte Begleiter fuhr ebenfalls ohne Licht an seinem Rad, jedoch war dieser noch verkehrstüchtig. Die 20-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. (gj)

Burladingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte den Ermittlungen des Polizeireviers Hechingen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der K6736 zwischen Trochtelfingen und Hörschwag ereignet hat. Eine 18-Jährige war gegen 17.25 Uhr mit ihrem Renault auf der Kreisstraße von Trochtelfingen herkommend unterwegs, als sie in einer langgezogenen Rechtskurve mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und aufs Bankett kam. Beim Zurücklenken verlor sie die Kontrolle über ihren Renault, übersteuerte und kam in der Folge zunächst auf die Gegenfahrspur und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab auf einen Acker, wo sich der Wagen mehrfach überschlug, bis er etwa 30 Meter abseits der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Fahrerin, die ihren Wagen selbstständig verlassen konnte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Renault, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (cw)

