Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Wahlplakate abgerissen

Oberhof (ots)

Unbekannte Täter rissen in der Zeit vom 25.01.2025 bis Donnerstag fünf Wahlplakate in Oberhof herunter und beschädigten diese. Betroffen waren Plakate in der Tambacher Straße, der Crawinkler Straße und der Theo-Neubauer-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0030049/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

