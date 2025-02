LPI-SHL: Auto übersehen

Schleusingen (ots) - Auf bislang unbekannte Weise öffneten nach aktuellem Ermittlungsstand zwei Männer im Alter von 27 und 37 Jahren Montagnachmittag einen in der Suhler Straße in Schleusingen geparkten Pkw. Sie entwendeten daraus eine Handtasche und flüchteten zunächst vom Tatort. Wenig später griffen Polizeibeamte die beiden auf und fanden Bargeld, sowie in der Nähe die leergeräumte Handtasche. Beides konnte an ...

