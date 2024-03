Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Zu geringer Abstand

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch auf der A8.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 20 Uhr zwischen Hohenstadt und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart am Drackensteiner Hang. Mehrere Autos fuhren auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund des Verkehrs mussten Autos stärker abbremsen. Der 18-jährige BMW-Fahrer war zu dicht aufgefahren und prallte in das Heck des Mini eines 70-Jährigen. Den Mini schob es auf eine davor befindlichen Mercedes eines 54-Jährigen. Der 70-Jährige kam mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Mercedes Fahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der BMW und Mini mussten abgeschleppt werden.

