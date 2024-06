POL-E: Essen: Einsatzgeschehen anlässlich des Bundesparteitages der AfD -Störungen werden konsequent unterbunden

Essen (ots) - 45481 MH-Saarn: Am Dienstag (25. Juni) gegen 8:30 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Rad auf dem Radweg der Straßburger Allee in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung Straßburger Allee / Düsseldorfer Straße nahm ein unbekannter PKW-Fahrer, der links in die Düsseldorfer ...

mehr