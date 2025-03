Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Brandalarm in Tunnel; Verkehrsunfälle; Angebranntes Essen

Reutlingen (ots)

Arbeitsunfall in Fertigungsbetrieb

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmorgen in einer Firma in der Steigäckerstraße in Altenburg ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fiel dort gegen 8.15 Uhr aus noch ungeklärtem Grund bei Montagearbeiten eine Lamellenwand um und traf einen Arbeiter am Kopf. Der 51-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Reutlingen (RT): Brandalarm im Scheibengipfeltunnel

Zu einem gemeldeten Brandalarm im Scheibengipfeltunnel sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag gerufen worden. Kurz nach zehn Uhr hatte die automatische Tunnelbrandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der 40 Einsatzkräfte, die mit acht Fahrzeugen vor Ort geeilt waren, konnten diese am Tunnelausgang Richtung Sondelfingen ein Pannenfahrzeug feststellen. Zuvor war eine 32-Jährige aus Eningen kommend mit ihrem Audi A2 in den Tunnel eingefahren, als plötzlich aufgrund eines technischen Defekts an der Abgasanlage des Pkw massiver Rauch austrat. Die Frau konnte ihren Wagen noch außerhalb des Tunnels sicher abstellen. Der Audi wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr kontrollierte die Tunnelröhre hinsichtlich möglicher Beschädigungen. Verletzt wurde niemand, ein Schaden war ebenfalls nicht entstanden. Die Tunneldurchfahrt musste für rund 45 Minuten gesperrt werden. (gj)

Kirchheim (ES): Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall hat am Dienstagmorgen für Verkehrsbehinderungen auf der B297 zwischen Kirchheim und Reudern gesorgt. Eine 57-Jährige befuhr gegen 7.15 Uhr mit einem Ford Focus die Bundesstraße in Richtung Reudern. Auf Höhe des Fluggeländes fuhr sie mit ihrem Wagen auf den vor ihr befindlichen VW Caddy auf, dessen 19 Jahre alter Lenker verkehrsbedingt angehalten hatte. Der VW wurde daraufhin auf den davorstehenden Opel Corsa einer 30-Jährigen geschoben. Der Opel prallte wiederum auf den davor befindlichen Opel Zafira eines 18-Jährigen. Sowohl die 57-Jährige als auch ihre 16 Jahre alte Beifahrerin erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Ford und der VW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen. Der Verkehr musste vor Ort durch Polizeibeamte geregelt werden. Gegen 8.50 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rd)

Tübingen (TÜ): Unfall am Bahnübergang

Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an einem Bahnübergang bei der Europastraße entstanden. Ein 46-Jähriger überfuhr kurz vor sechs Uhr mit einem Sattelzug den Bahnübergang in Richtung eines Betriebsgeländes und hielt kurz nach dem Übergang an. Dabei bemerkte er offenbar nicht, dass sich ein Teil seines Aufliegers noch auf dem Schienenbereich befand. Nachdem sich die Schranke an dem Übergang aufgrund des niedrigen Aufbaus des Aufliegers ordnungsgemäß geschlossen hatte, kollidierte ein Zug mit dem hinteren Bereich des Aufliegers. Der 57-jährige Triebwagenführer hatte noch versucht, durch eine Schnellbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die rund 60 Zuginsassen wurden von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, evakuiert. Der Bahnübergang musste für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt werden. Auch der Zugverkehr war dadurch beeinträchtigt. (rd)

Tübingen (TÜ): Angebranntes Essen löst Feuerwehr-Einsatz aus

Eine Rauchentwicklung hat am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, im Matthias-Koch-Weg zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. In den Räumlichkeiten einer Firma war zuvor Essen auf dem Herd angebrannt, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. (gj)

Neustetten (TÜ): Verkehrsunfall in Remmingsheim

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Remmingsheim erlitten. Der 60-Jährige befuhr mit seiner Honda gegen 9.15 Uhr die Straße Im Hauser Feld und kam beim Abbiegen alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Zweirad dürfte mehrere hundert Euro betragen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell