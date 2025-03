Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angriff auf Polizeibeamte; Auseinandersetzung; Ungesicherte Kinder; Verkehrsunfälle; Brand; Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Polizisten angegriffen und beleidigt

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Montagabend gegen einen 38-Jährigen. Der deutlich alkoholisierte Mann trat mehrfach, stark taumelnd auf die Straße Im Dorf, woraufhin Zeugen gegen 20.15 Uhr die Polizei alarmierten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der 38-Jährige ihnen gegenüber äußerst aggressiv. Da er nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen, dazu mussten ihm Handschließen angelegt werden. Im weiteren Verlauf versuchte er nach den Beamten zu schlagen, diese anzuspucken und auch zu beißen. Überdies stieß er wüste Beleidigungen aus. Der Aggressor verbrachte nach einer medizinischen Untersuchung die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Reutlingen. (gj)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung endet in Krankenhaus (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Montagabend gegen mehrere Personen nach einer Auseinandersetzung in der Albstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen urinierte dort kurz vor 20 Uhr ein 33-Jähriger gegen eine Hauswand. Als eine Hausbewohnerin ihn darauf ansprach, entwickelte sich hieraus zunächst ein verbaler Streit. Im weiteren Verlauf soll ein 65-Jähriger hinzugekommen sein und unvermittelt mit einem Stock mehrfach auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und eingriffen, soll der 65-Jährige zwar von dem Mann abgelassen, diesen jedoch dann verbal bedroht haben. Der 33-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Pfronstetten (RT): Fünf Kinder und Mutter in Pkw nicht angeschnallt

Ein Pkw, in dem fünf Kinder und die Mutter nicht angeschnallt waren, ist am Montagabend in Pfronstetten durch Beamte des Polizeireviers Münsingen gestoppt worden. Den Polizisten fiel der Opel kurz nach 18.30 Uhr in der Hauptstraße auf, da bis auf den Fahrer niemand angeschnallt war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 39 Jahre alte Mutter und fünf Kinder keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Drei Jungs und Mädels im Alter von zwei bis sechs Jahren hätten zudem einen Kindersitz und ein zehn Monate alter Bub eine Babyschale benötigt. Das fünfte Kind war zehn Jahre alt. Gegen den 47 Jahre alten Fahrer und die Mutter wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (ms)

Frickenhausen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit Verletzten und vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag in Frickenhausen ereignet. Gegen 15 Uhr war ein 40 Jahre alter Mann mit einem Streetscooter Elektrofahrzeug auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr im Bereich des Bahnübergangs auf den verkehrsbedingt stehenden VW Polo einer 52-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo noch auf einen Skoda geschoben, der wiederrum auf einen Ford gedrückt wurde. Beim Unfall erlitten die 52-Jährige und ihr 49 Jahre alter Beifahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Da sich beim Unfallverursacher Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, musste dieser eine Blutprobe abgeben. Den Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beziffert die Polizei auf schätzungsweise 24.000 Euro. Der Streetscooter sowie der VW mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Neuhausen/Fildern (ES): Grill in Brand geraten

Zum Brand eines Elektrogrills sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Filderstraße ausgerückt. Gegen 19.45 Uhr war der auf einem Balkon eines dortigen Wohnhauses stehende Grill in Brand geraten. Einem Bewohner gelang es, diesen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte zu löschen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (rd)

Rottenburg (TÜ): Unfall auf K6920 (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der K6920 erlitten. Eine 55-Jährige befuhr gegen 11.10 Uhr mit einem BMW die Kreisstraße von Seebronn herkommend in Richtung Hailfingen. Als sie an einer Einmündung im Bereich des Schützenhauses wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 32-Jährigen, die den BMW in diesem Moment überholte. Der Audi wurde daraufhin nach links abgewiesen und kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Die 32-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können, in welche Richtung der BMW kurz vor dem Zusammenstoß blinkte, werden gebeten sich unter Telefon 07472 9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Eine Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 54-Jährige war mit ihrem Peugeot gegen 12.45 Uhr auf der K 6914 zwischen Tübingen und Hagelloch unterwegs. Dabei fuhr sie kurz nach der Haltestelle Kreuzberg auf einen mittels Warndreieck abgesicherten, stehenden Seat auf. Dessen Lenkerin war zuvor mit ihrem Wagen gegen den Bordstein geraten, worauf zwei Reifen geplatzt waren. Bei der Kollision mit dem Pannenfahrzeug, durch die am Peugeot das Airbag-System auslöste, zog sich die 54-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich ins Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte mit circa 8.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Rauchentwicklung in Wohnhaus

Eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus im Kornbühlweg hat am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte ein entsprechender Melder Alarm geschlagen. Nach dem Betreten des völlig verrauchten Hauses durch die Feuerwehr, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen aufhielten, stellte sich heraus, dass der Rauch wohl durch einen technischen Defekt an einem Batteriespeicher im Keller verursacht worden war. Das Gerät wurde durch die Wehrleute ins Freie gebracht. Der unter anderem durch den Rauchgasniederschlag verursachte Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeug nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Wurmlingen entstanden. Eine 50-Jährige war kurz nach 18.30 Uhr mit einem Audi auf der Uhlandstraße vom Brunnring herkommend unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in Richtung Rottenburg kam es zur Kollision mit dem Skoda eines 19-Jährigen, der von Hirschau herkommend der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in Richtung Rottenburg folgte. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Mehrmals in Leitplanken gefahren (Zeugen gesucht)

Seinen Führerschein musste ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker am Montagnachmittag abgeben. Der 31-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit einem weißen VW Golf auf der B 27 von Hechingen herkommend in Richtung Balingen unterwegs. Kurz vor der Wessinger Senke kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte an der Leitplanke entlang. Hierauf verlangsamte er Zeugenangaben nach zunächst seine Geschwindigkeit, fuhr dann jedoch in Schlangenlinien in Richtung Balingen weiter. An der Anschlussstelle Balingen-Nord fuhr er von der Bundesstraße ab und weiter in Richtung der Anschlussstelle Süd. Nach einer dortigen Tankstelle streifte der Golf-Lenker in der Auffahrt im Bereich einer Linkskurve erneut an der Leitplanke. In der anschließenden Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem Verkehrszeichen und schleuderte teilweise auf die B 27 ein, wo er auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein erster Vortest bestätigte dies. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und seine Fahrerlaubnis aushändigen. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der angerichtete Fremdschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Balingen sucht unter Telefon 07433/264-0 nach weiteren Zeugen beziehungsweise Geschädigten der Fahrweise des Golf-Lenkers. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Bei Sturz verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Sturz am Montagmorgen verletzt worden. Der 17-Jährige war mit einem Leichtkraftrad kurz vor 8.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Schömberger Straße unterwegs und musste an der dortigen Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Dabei kam er alleinbeteiligt zu Fall. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Zweirad dürfte augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden sein. (mr)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Hauptstraße im Stadtteil Owingen ereignet hat. Ein 60-Jähriger wollte kurz vor sieben Uhr mit seinem Lkw Daimler-Benz Actros vom Parkplatz eines Möbelgeschäftes in die Hauptstraße einfahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 62-Jährigen, der mit seinem KIA Rio auf der Hauptstraße in Richtung B463 unterwegs war, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der der KIA-Fahrer leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (mh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell