POL-RT: Falschfahrer; Angebrannte Essen; Mehrere Verkehrsunfälle; Fahrzeugaufbrüche; Brände; Einbrüche

Esslingen (ES): Mit Fahrrad als Falschfahrer auf B10

Auf der B10 ist am Sonntagmittag ein 30-jähriger Radler als Falschfahrer unterwegs gewesen. Mehrere in Richtung Stuttgart fahrende Verkehrsteilnehmer alarmierten ab 13.50 Uhr die Polizei, nachdem ihnen der Radfahrer auf dem Standstreifen entgegengekommen war. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann zwischen den Anschlussstellen Esslingen-Mettingen und -Zentrum anhalten. Zu einem Unfall oder einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. Der offensichtlich psychisch auffällige 30-Jährige wurde anschließend in einer Fachklinik aufgenommen. (rd)

Esslingen (ES): Angebranntes Essen auf Herd

Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag, gegen 13.10 Uhr, in die Lerchenbergstraße ausgerückt. Eine Seniorin hatte Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt und konnte dieses infolge gesundheitlicher Probleme nicht mehr rechtzeitig herunternehmen, sodass es verbrannte und qualmte. Die Seniorin wurde von einem Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt. Ob durch die Rauchentwicklung Sachschaden entstand, ist noch nicht bekannt. (rd)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 29-Jähriger ist am Sonntagabend wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme mit einem Mercedes von der B10 abgekommen. Der Mann befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit dem Wagen die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Auf Höhe von Mettingen touchierte er mit dem Fahrzeug die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Einige hundert Meter später verkantete sich der Mercedes im Bereich der Anschlussstelle zur Hafenbahnstraße in der Leitplanke und kam dort zum Stehen. Daraufhin lösten die Airbags aus. Ersthelfer kümmerten sich um den 29-Jährigen, der vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es Zeugenangaben zufolge nicht gekommen. Die Ausfahrt zur Hafenbahnstraße musste im Zuge der Bergungsarbeiten mehrfach gesperrt werden. Kurz nach 19.30 Uhr waren diese beendet. (rd)

Ostfildern (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Fünf nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Breslauer Straße ereignet hat. Eine 42-Jährige befuhr kurz vor 16 Uhr mit einem VW Sharan die Breslauer Straße in Richtung L1200. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge kam sie kurz nach der Kreuzung mit der Robert-Koch-Straße wohl infolge eines Sekundenschlafs mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der VW frontal mit dem entgegenkommenden Opel Mokka eines 55-Jährigen. Sowohl der Opel-Lenker als auch seine 47 Jahre alte Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst, der mit einem Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort war, brachte sie ins Krankenhaus. Auch die VW-Fahrerin und vier im Auto befindliche Kinder zwischen fünf und elf Jahren wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Neben der 42-Jährigen wurden nach aktuellem Kenntnisstand zwei der Kinder leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gegen 18.15 Uhr voll gesperrt werden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen/ Filderstadt (ES): Pkw aufgebrochen

Auf Wanderparkplätzen bei der Seebruckenmühle und im Schlattweg haben am Sonntagnachmittag Pkw-Aufbrecher ihr Unwesen getrieben. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr brach ein Unbekannter die hintere rechte Scheibe eines auf einem Parkplatz bei der Seebruckenmühle abgestellten Ford Fiesta auf und entwendete einen auf der Rückbank liegenden Rucksack. Im Zeitraum von 16 Uhr bis etwa 17.50 Uhr beschädigte ein Unbekannter das Beifahrerfenster des auf einem Parkplatz im Schlattweg abgestellten Ford EcoSport. Aus dem Inneren entwendete er eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche, die unter einer Decke lag. In beiden Fällen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf jeweils 1.000 Euro. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, auch bei nur kurzer Abwesenheit beim Verlassen eines Fahrzeugs Wertsachen stets mitzunehmen. Diebe nutzen oft auch spontan eine sich auf die Schnelle bietende Gelegenheit. Wertgegenstände und persönliche Papiere sollten daher weder offen noch scheinbar gut versteckt im Wagen zurückgelassen werden. (rd)

Wendlingen (ES): Unter Alkoholeinfluss mit Pedelec gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 57-Jähriger bei einem Sturz mit einem Pedelec am Sonntagnachmittag in der Heinrich-Otto-Straße erlitten. Der Mann befuhr gegen 16.30 Uhr den dortigen Fuß- und Radweg in Richtung Oberboihingen. Als er im Bereich der Sportplätze an einer entgegenkommenden Fußgängerin vorbeifahren wollte, stürzte er mit seinem Zweirad zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 57-Jährigen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über drei Promille ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Das Pedelec wurde zum Polizeirevier transportiert und dort untergestellt. (rd)

Esslingen (ES): Brennender Bad-Mülleimer auf Gehweg (Zeugenaufruf)

Ein brennender Bad-Mülleimer hat das Polizeirevier Esslingen am frühen Montagmorgen in der Oberen Beutau beschäftigt. Anwohner hatten gegen vier Uhr ein verdächtiges Knallgeräusch auf der Straße gehört und den Notruf gewählt. Die Beamten stellten einen Bad-Mülleimer und dessen brennenden Inhalt, bei dem es sich um Hygieneartikel handelte, auf dem Gehweg fest. Die kleine Brandstelle konnte durch die Einsatzkräfte umgehend gelöscht werden. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen, Handlungen oder zur Herkunft des Mülleimers unter Telefon 0711/3990-330 entgegen. (gj)

Nürtingen (ES): Einbruch in Firma

In ein Firmengebäude in der Siemensstraße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Der noch unbekannte Täter gelangte im Zeitraum von 18 Uhr bis 15.30 Uhr über ein Fenster ins Innere des Betriebes. In den Büroräumlichkeiten brach er gewaltsam verschiedene Behältnisse auf und durchsuchte deren Inhalt. Mit einem Laptop als Diebesgut flüchtete der Einbrecher. Zum angerichteten Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Lenningen (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In eine Gaststätte in der Max-Leuze-Straße in Unterlenningen ist am Sonntagabend eingebrochen worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher kurz nach 20 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Dabei stieß er auf einen Tresor, den er mit Hilfe eines Komplizen aus dem Gebäude schaffte und mitgehen ließ. Der Einbrecher wird als circa 180 Zentimeter groß, mit Oberlippenbart und Vollglatze beschreiben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und schwarzen Sneakers bekleidet. Sein Komplize soll mit rund 175 Zentimetern etwas kleiner gewesen sein. Er war komplett schwarz bekleidet und trug schwarze Schuhe. Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (mh)

Tübingen (TÜ): In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt in der Straße Bonlanden in Bühl ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Der Täter verschaffte sich dabei gewaltsam Zutritt in das Gebäudeinnere. Dort schlug der Kriminelle den Zugangsbereich zu den Büroräumlichkeiten ein, die er im Anschluss nach Stehlenswertem durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen übernommen hat. Dazu sicherten Kriminaltechniker die Spuren am Tatort. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Nach Drogenkonsum Unfallflucht begangen

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Sonntagabend gegen einen 35-Jährigen. Der Mann fuhr kurz nach 18 Uhr beim Versuch seinen Mazda in der Straße Insel zu parken, gegen den Mercedes eines 33-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift von Polizeibeamten angetroffen werden. Diese stellten bei dem Flüchtigen deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 35-Jährige musste daraufhin nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein. (gj)

Mössingen (TÜ): Brand in Küche

Zu einem Brand in der Küche eines Gebäudes in der Hechinger Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag ausgerückt. Gegen 13.10 Uhr war während des Kochens ein Feuer ausgebrochen, das von einem Bewohner gelöscht werden konnte. Dieser verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge jedoch leicht und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Bisingen (ZAK): Verkohltes Essen

Angebranntes Essen hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte in der Straße Vor Eichen auf den Plan gerufen. Dort war es gegen 18.10 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen, nachdem ein Bewohner Essen zubereiten wollte, das jedoch verkohlte. Die Feuerwehr lüftete daraufhin das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Bis auf das ungenießbare Essen entstand kein weiterer Sachschaden. (rd)

