POL-FR: Weil am Rhein: Unfall mit Straßenbahn - ein Leichtverletzter - Zeugensuche

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20./21.01.2025, sind Unbekannte in ein Tabakgeschäft in einem Supermarkt in der Brückenstraße in Waldshut eingebrochen und haben Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Unbekannten verschafften sich über das Dach des Supermarktes Zugang ins Innere des Gebäudes. Dort gelangetn sie mit dem ...

mehr