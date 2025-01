Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: Sexueller Übergriff auf Frau in Konzerthausgarage - Zeugen gesucht" - Hier: Dringend Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Ein dringend Tatverdächtiger konnte am 20.01.2025 am Freiburger Hauptbahnhof durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen werden. Es handelt sich um einen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Der 30-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eines Ladendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Der Festnahme waren akribische Ermittlungen der Kriminalpolizei vorangegangen, die letztlich die Identifizierung des dringend Tatverdächtigen ermöglichte.

Der Mann wurde am 21.01.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung vom 14.01.2025:

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 0.45 Uhr soll es in der Konzerthausgarage in Freiburg zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die 44-Jährige, die sich gerade am Zentralen Omnibusbahnhof aufhielt, von einem bislang Unbekannten unter einem Vorwand in die Tiefgarage gelockt worden sein. Im Treppenhaus habe der Mann die Frau in sexueller Absicht angegriffen. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete unerkannt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 - 40 Jahre alt - eher kleine Statur, nicht größer als 1,70 Meter

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

