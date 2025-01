Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Tabakgeschäft - Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20./21.01.2025, sind Unbekannte in ein Tabakgeschäft in einem Supermarkt in der Brückenstraße in Waldshut eingebrochen und haben Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Unbekannten verschafften sich über das Dach des Supermarktes Zugang ins Innere des Gebäudes. Dort gelangetn sie mit dem Einsatz von Werkzeugen in den vom Supermarkt getrennten Kiosk. Aus diesem wurden Tabakwaren in großer Stückzahl im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Mutmaßlich über das Dach verließen die Unbekannten das Gebäude wieder. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei bittet, verdächtige Wahrnehmungen oder anderweitige Hinweise an den Bezirksdienst des Polizeireviers in Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, zu melden.

