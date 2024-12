POL-BN: Einbrecher in Bonn-Mehlem unterwegs - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstagabend (12.12.2024) in ein Einfamilienhaus am Hobsweg in Röttgen ein. Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen eine Terrassentüre auf. Nach dem Einstieg in die Räume schlug gegen 18:50 Uhr eine Alarmanlage an. Mehrere Streifenteams eilten zum Tatort, von wo die ...

mehr