POL-BN: Bornheim-Hersel: Verkehrsunfallflucht - 17-jährige Fußgängerin angefahren

Bornheim (ots)

Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zur Fahrerin eines weißen VW Touran mit Kölner Kennzeichen, die am Mittwochmorgen (11.12.2024) in Hersel eine 17-jährige Fußgängerin angefahren haben soll.

Die Schülerin war gegen 07:55 Uhr zu Fuß auf der Moselstraße in Richtung Rheinstraße unterwegs. An der Einmündung in die Rheinstraße wollte sie schließlich die Fahrbahn in Richtung Schule überqueren. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte die Fahrerin des weißen VW, von der Rheinstraße in die Moselstraße abzubiegen, ließ aber einen aus der Moselstraße nach links in die Rheinstraße abbiegenden Pkw vor. Die 17-Jährige querte daraufhin hinter der VW-Fahrerin die Rheinstraße, als diese plötzlich zurücksetzte und gegen sie fuhr. Dabei wurde die 17-Jährige leicht verletzt. Die bislang unbekannte Pkw-Führerin fuhr ohne jegliche Kontaktaufnahme mit der Geschädigten davon. Sie kann bislang als 30 bis 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren sowie einem Muttermal auf der linken Gesichtshälfte beschrieben werden und soll mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Auf dem Beifahrersitz des weißen VW soll ein kleines Kind gesessen haben. Nach Angaben der Geschädigten und Zeuginnen beinhaltete das Kfz-Kennzeichen die Buchstabenfolge K-ZY sowie vier unbekannte Ziffern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Auto geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

