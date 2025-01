Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Freiburg: Zwei Überfälle im Stadtteil Stühlinger - Festnahme"; hier: Dritter Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zu den Überfällen im Freiburger Stadtteil Stühlinger am 11.01.2025 konnte die Kriminalpolizei Freiburg einen weiteren Tatverdächtigen ermitteln. Ein 40-jähriger algerischer Staatsangehöriger steht im dringenden Verdacht, gemeinsam mit den bereits inhaftierten 20-jährigen Mittätern an dem Übergriff gegen 4:00 Uhr am Lederleplatz beteiligt gewesen zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ das Amtsgericht Freiburg einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Am 21.01.2025 wurde der Mann festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der dringend Tatverdächtige, der bereits in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung vom 15.01.2025:

Am frühen Morgen des 11.01.2025 ereigneten sich im Freiburger Stadtteil Stühlinger zwei Überfälle in kurzer zeitlicher Abfolge und räumlicher Nähe. Gegen 03:00 Uhr wurde ein Mann auf dem Verbindungsweg vor dem Mehrparteienhaus Lehener Str. 64-70 von zwei Unbekannten angegriffen. Die Täter stießen den Geschädigten zu Boden, entwendeten ihm sein Smartphone und fügten ihm durch Faustschläge ins Gesicht Verletzungen zu. Anschließend flüchteten die Täter Richtung Eschholzstraße.

Etwa eine Stunde später gegen 04:00 Uhr wurde ein weiterer Mann am Lederleplatz Opfer eines Übergriffs. Zwei männliche Personen entwendeten ihm den Geldbeutel. Als der Geschädigte die Rückgabe forderte, wurde er von den Tätern mit Tritten und Schlägen attackiert. Nach der Tat flüchteten die Täter Richtung Hauptbahnhof.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei kurze Zeit später zwei Tatverdächtige im Alter von jeweils 20 Jahren auf der Stadtbahnbrücke vorläufig festnehmen. Die beiden Männer algerischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die festgenommenen Männer auch für den ersten Vorfall in der Lehener Straße verantwortlich sind. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761-882-2880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell