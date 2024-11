Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schuldeneintreiber in Untersuchungshaft

Neubrandenburg (ots)

Am Sonntagabend ist ein 42-Jähriger in Neubrandenburg scheinbar bei dem Versuch gescheitert, mögliche offene Forderungen von einem Bekannten - einem 37-Jährigen - zurückzubekommen. Zunächst suchte der Beschuldigte das spätere Opfer in dessen Wohnung auf und schlug mit einer Eisenstange auf ihn ein. Danach zog er mit ihm los, um mögliche offene Forderungen durch Bekannte des Opfers begleichen zu lassen.

Der da bereits schwerverletzte 37-Jährige fiel einem Passanten und späteren Zeugen mitten in der Rudolf-Virchow-Straße auf. Der Zeuge rief einen Krankenwagen, der Tatverdächtige floh, die Retter alarmierten die Polizei.

Nach ersten Hinweisen auf die Tat und den Verdächtigen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft in der Nacht die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dort wurde auch er gefunden. Nach einer Blutprobenentnahme im Klinikum kam der unter Einfluss stehende Mann ins Gewahrsam. Gestern Nachmittag erließ der Haftrichter den von der Staatsanwaltschaft gestellten Haftantrag. Der Beschuldigte ist nun in Untersuchungshaft.

Glücklicherweise hatte der Zeuge richtig reagiert und so nicht nur dem Opfer geholfen, sondern auch zur Aufklärung der Straftat beigetragen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem 24-jährigen Libanesen.

Beim Beschuldigten und beim Opfer handelt es sich um Deutsche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell