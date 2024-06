Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu: "58-Jähriger löste Polizeieinsatz aus" - Monheim am Rhein - 2406040

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2406037 berichtete, kam es am Montag zu einem Spezialeinsatz der Polizei in Monheim am Rhein (siehe dazu unsere Pressemeldung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5798560).

In der Pressemeldung hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen:

Demnach befand sich der Einsatzort nicht wie ursprünglich angegeben im Berliner Viertel, sondern weiter südlich an der Königsberger Straße,

Die Pressemeldung wurde dahingehend korrigiert.

