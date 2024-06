Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte setzen Papiertonne in Brand - Ratingen - 2406038

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend, 10. Juni 2024, wurde der Inhalt eine Papiertonne auf einem Schulhof in Ratingen in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:25 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner der Erfurter Straße in Ratingen-West einen Feuerschein auf dem Gelände der dort befindlichen Gesamtschule und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass augenscheinlich der Inhalt einer Papiermülltonne in Brand gesetzt worden war.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten dank eines schnellen Eingreifens das Feuer schnell löschen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass ein nahegelegener Baum sowie zwei Fensterscheiben der Schule beschädigt wurden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 1.000 Euro und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell