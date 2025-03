Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrradunfall; Einbruch

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Fahrerinnen kollidieren und verletzen sich

Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Reutlinger Straße leicht verletzt worden. Gegen 9.45 Uhr befuhr eine 72-Jährige mit einem Pedelec den Radweg entlang der Reutlinger Straße in Richtung Eisenbahnstraße. Hierbei übersah sie eine bevorrechtigte, 34 Jahre alte Frau, die ebenfalls mit einem Pedelec den Fuß- und Radtunnel aus Richtung Walter-Simon-Straße befuhr und kollidierte am Ausgang des Tunnels mit dieser. Beide Beteiligte stürzten infolgedessen und wurden durch den Rettungsdienst mit, nach bisherigen Erkenntnissen leichten Verletzungen, in eine Klinik gebracht. An ihren Rädern entstand geringer Sachschaden. (gj)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Ebingen

Ein Café in der Sonnenstraße in Ebingen ist in der Zeit zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Montag, 9.20 Uhr, ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Einbrecher drang gewaltsam in das Gebäude ein und öffnete im Inneren auf dieselbe brachiale Weise auch zwei Spielautomaten. Das genaue Diebesgut des Unbekannten steht noch nicht fest. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen ermittelt. (mr)

