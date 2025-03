POL-ESW: Pressebericht 20.03.2025 (2)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Meißner ist am Donnerstag um 10.46 Uhr auf das vorausfahrende Auto einer 59-Jährigen aus Meinhard aufgefahren. Die beiden Verkehrsteilnehmer befuhren in Eschwege die Straße Kuhtrift aus Richtung Thüringer Straße kommend, in Richtung Niederhoner Straße. An der Kreuzung Kuhtrift/Niederhoner Straße wollten beide nach links in Richtung Eschweger Innenstadt abbiegen. Nachdem die 59-Jährige wegen Rotlichts an der Ampel verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 34-Jährige zu spät und fuhr auf. Augenscheinlich entstand nur am Auto der 59-Jährigen ein leichter Schaden, der aber noch nicht abschließend beziffert ist.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Kraftfahrzeug; Polizei sucht Zeugen

In Großalmerode ist am Donnerstagmorgen ein grauer Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-AS 23 entwendet worden. Das Fahrzeug stand unverschlossen auf einem Parkplatz in der Berliner Straße, im Fahrzeug steckten noch die Originalschlüssel. Zwischen 08.15 Uhr und 08.20 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. Der Stehlwert des Pkw liegt bei 6000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

