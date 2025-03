Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.03.25

Eschwege (ots)

Gegen Stromkasten gerollt

Um 02:03 Uhr parkte vergangene Nacht ein Kleintransporter im Hof eines Anwesens in der Straße "im Oberland" in Eltmannshausen. Da das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, setzte es sich in Bewegung und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Stromkasten. Durch den Aufprall kam es zu einem Kurzschluss, der für einen lokalen Stromausfall sorgte. Durch einen alarmierten Mitarbeiter der Stadtwerke konnte dieser zeitnah behoben werden. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 12:30 Uhr touchierte gestern Mittag ein 26-Jähriger mit einem Pkw beim Einparken einen geparkten Pkw Peugeot, der dadurch im Heckbereich beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich in Wanfried in der Straße "In der Werraaue" auf den dortigen Kundenparkplätzen. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Um 10:34 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 46-Jähriger aus Wanfried mit einem Kraftomnibus die Straße "Neustadt" in Eschwege. Ihm entgegen kam ein Pkw, der von einem 71-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Beim Vorbeifahren an dem zu dieser Zeit stehenden Bus touchierte dieser mit seinem Auto die Fahrerseite des Busses, wodurch ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Da der 71-Jährige seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wird auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkbank beschädigt

Zwischen dem 17.03.25, 20:00 Uhr und dem 18.03.25, 06:30 Uhr wurde in einem Feldweg in der Gemarkung von Walburg eine dort aufgestellte Parkbank durch Unbekannte beschädigt. Neben der Beschädigung wurde noch das Rückenteil der Bank abmontiert und entwendet. Der Gesamtschaden wird durch den Ortsbeirat Walburg mit ca. 1200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 16.03.25, 16:00 Uhr und dem 17.03.25, 16:00 Uhr wurde in der Lentzstraße in Fürstenhagen ein Pedelec der Marke "Fischer" entwendet. Das Rad wurde im Bereich der Straßenbahnhaltestelle gestohlen, wo es mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Das aufgebrochene Schloss ließen der oder die Täter zurück. Schaden: ca. 1300 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 15.03.25, 17:30 Uhr und dem 18.03.25, 16:45 Uhr wurde der linke Scheinwerfer eines 5er BMW durch Unbekannte eingeschlagen. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Schotterweg parallel zur Biegenstraße abgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

