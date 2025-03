Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Eschwege (ots)

Zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Eschwege. Eine der dort wohnenden Familien kehrte kurz nach 21:00 Uhr zurück und musste feststellen, dass die Wohnungstür zu ihrer Wohnung aufgebrochen war. Wie daraufhin festgestellt wurde, waren auch die Wohnungstüren der zwei weiteren Wohneinheiten in dem Haus gewaltsam geöffnet worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde durch den oder die Täter zunächst die Haustür geöffnet, die zwar geschlossen aber nicht verschlossen war.

Wie sich bei der Anzeigenaufnahme herausstellte haben der oder die Täter die Wohnungstür im Erdgeschoss aufgehebelt und die Wohnung durchsucht, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. In den beiden darüberliegenden Etagen wurden ebenfalls die Wohnungstüren aufgebrochen. Bei der Durchsuchung dieser Wohnräume wurden neben Bargeld auch eine goldene Halskette und ein I-Phone 10 aufgefunden und entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Die Kripo bittet um Hinweise, wer in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Mozartstraße / Freiherr-vom-Stein-Straße wahrgenommen hat und diese unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 zu melden.

