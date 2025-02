Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Haftbefehle wegen bandenmäßigem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Bild-Infos

Download

Neckargemünd (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen vier Männer im Alter von 24 bis 41 Jahren erlassen. Ihnen wird gemeinschaftliches bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, sich spätestens im Oktober 2024 zusammengeschlossen zu haben, um mit Betäubungsmitteln im Rhein-Neckar-Kreis unerlaubt Handel zu treiben und sich hieraus eine nicht nur vorrübergehende Einnahmequelle zu erschließen.

Bei den Betäubungsmitteln handelte es sich vor allem um Kokain, Amphetamin sowie Cannabis.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg konnten die vier Beschuldigten am 25.02.2025 in bzw. in der Nähe von Neckargemünd vorläufig festgenommen werden. Die vier Männer wurden am Folgetag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welche die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Bei den erfolgten Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen wurden etwa 500 Gramm Kokain, 1,5 kg Amphetamin, 5 kg Marihuana, mehr als 500 Ectasy-Tabletten, über 10.000 Euro Bargeld, größere Mengen an Doping- und Arzneimitteln sowie mehrere Schreckschusswaffen und Stichwaffen beschlagnahmt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an. Aus Rücksicht auf die Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt, die über die Pressemitteilung hinausgehen, gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell