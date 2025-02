Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Auto kommt bei Glatteis von der Straße ab und prallt mit dem Gegenverkehr zusammen (14.02.2025)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Freitagvormittag hat sich auf der Kreisstraße 5503 zwischen Bochingen und Sigmarswangen ein Unfall ereignet, bei dem eine Person Verletzungen erlitten hat. Ein 57-jähriger Fahrer eines Lastwagens der Marke Mercedes War in Richtung Sigmarswangen unterwegs und geriet mit seinem Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte mit einem entgegenkommenden VW Caddy eines 52 Jahre alten Mannes zusammen. Der VW-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Am Caddy entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Lastwagen wird von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

