Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu A 81/ Lkr. Freudenstadt) Auto kommt auf der Autobahn von Fahrbahn ab- ein leicht Verletzter (16.02.2025)

Eutingen im Gäu A 81 (ots)

Zu einem Unfall ist es auf der Autobahn 81 bei Eutingen am Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb kam ein 50-jähriger Volvo-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelschutzleitplanke. Im weiteren Verlauf wurde der Wagen nach rechts abgewiesen und stieß mit einem Wildschutzzaun zusammen. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Rottenburg, die mit insgesamt vier Fahrzeuge und 21 Einsatzkräften vor Ort war, unterstützte bei der Bergung des Volvo.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell