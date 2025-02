Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A81

Lkr. Schwarzwald Baar Kreis) Verkehrsunfall auf der Überleitung A81

A864 - ein Verletzter, erheblicher Sachschaden (14.02.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Am Freitagmorgen, den 14.02.2025 gegen 05:30 Uhr ereignete sich auf der Überleitung von der A81 zur A864 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 34-Jähriger Fahrer eines Mercedes leicht verletzt wurde. Der Mercedes-Fahrer befuhr die A81 in Richtung Singen und wollte auf die A864 Richtung Bad Dürrheim auffahren. In der Überleitung prallte er aus bislang unbekannter Ursache in das Heck einer Sattelzugmaschine eines 48-Jährigen. Durch den Aufprall wurde die Fahrerkabine des Sprinters stark deformiert, sodass ein Totalschaden entstand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Überleitung der A864 war für die Dauer der Unfallaufnahme und notwendiger Räumungsarbeiten für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell