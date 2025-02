Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Gebäudebrand in einem Einfamilienhaus (15.02.2025)

Rottweil (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Samstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Brunnentälestraße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Rottweil, welche sich mit einem Großaufgebot von 13 Fahrzeugen und 52 Kräften im Einsatz befand, drang schwarzer Rauch aus dem Kellergeschoss. Durch den schnellen Löschangriff konnte ein Übergreifen des Feuers auf den zweistöckigen Wohnraum verhindert werden. Die beiden Bewohner verließen selbstständig das Wohnhaus und wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Die betroffene Kellerwerkstatt, in welcher das Feuer mutmaßlich ausbrach, wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell