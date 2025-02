Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz anlässlich des Verdachts eines Tötungsdelikts (15.02.2025)

Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 15.02.2025, ist eine 72-Jährige Frau in ihrem Wohnhaus durch Schläge von einem 41-jährigen Familienangehörigen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Mann das Wohnhaus in Brand, in dieser Zeit gelang es der Frau das Haus zu verlassen und zu Nachbarn zu fliehen, welche die Rettungskräfte verständigten. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die alarmierten Rettungskräfte vermuteten zunächst den 41-Jährigen im brennenden Haus, was jedoch negativ überprüft werden konnte. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann durch die Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

