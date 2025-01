Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Dienstag verlor eine 20-Jährige auf der B466 bei Steinheim die Kontrolle über ihren Pkw.

Ulm (ots)

Die Frau war gegen 8.50 Uhr auf der B466 von Söhnstetten kommend in Richtung Steinheim unterwegs. Auf Höhe des Steinbruchs geriet sie wohl bei Glätte ins Schleudern. Der VW Polo kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß in einen Erdwall. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei Heidenheim schätzt den Schaden an dem beschädigten VW auf rund 10.000 Euro.

