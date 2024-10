Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehl vollstreckt

Hannover (ots)

Bereits am 24. Oktober konnten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Hannover einen 25-jährigen festnehmen. Der Mann wollte nach Spanien reisen und wurde in Rahmen einer Kontrolle am Flughafen festgestellt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg bereits seit Februar 2023 gesucht wurde. Wegen Computerbetruges war der Mann zu einer Strafe von 50 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt worden, die er jedoch nie bezahlt hatte. Nun wurde der junge Mann aber zur Kasse gebeten. Um seine Urlaubsreise nicht zu gefährden zahlte er die gesamte Summe in Höhe von 1.250 Euro bei den Beamten vor Ort und konnte seinen Flug auch noch erreichen.

