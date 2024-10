BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehl vollstreckt

Hannover (ots) - Am Flughafen Hannover konnte die Bundespolizei am gestrigen Abend (09.09.2024) einen Haftbefehl vollstrecken. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad wurde ein 43-jähriger festgestellt, der aus einem Urteil wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls seine Strafe in Höhe von 80 Tagessätzen zu je 15 Euro nicht ...

