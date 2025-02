Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o. RW./ Lkr. Rottweil) Unbekannte versuchen Transporter zu klauen- Polizei bittet um Hinweise (16./17.02.2025)

Zimmern o. RW. (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 3 Uhr, haben unbekannte Täter in der Straße "Römerallee" versucht einen Transporter zu stehlen. Der graue Mercedes Sprinter stand am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 1. Die Diebe schlugen die Fensterscheibe der Beifahrertür ein und gelangte so in den Innenraum des Fahrzeugs. Hier versuchten sie den Sprinter kurzzuschließen, was wohl misslang. Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Politeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu dem Diebstahlsdelikt aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

