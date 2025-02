POL-MA: Mannheim: Bargeld und Getränke aus Gaststätte entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Fast 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Stadtteil Lindenhof. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 7.20 Uhr zunächst auf der Gontardstraße in Richtung Helmut-Kohl-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Helmut-Kohl-Straße missachtete er beim Linksabbiegen das Rotlicht der Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit dem Tesla eines 43-Jährigen ...

