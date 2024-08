Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Akku gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Am 10. August kam es in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22:45 Uhr im Bereich der Schlossstraße, in Bad Bentheim zu einem Diebstahl eines Fahrradakkus. Ein unbekannter Täter entwendet den Fahrradakku des unterhalb der Burg in Bad Bentheim abgestellten E-Bikes. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-776600 entgegen.

