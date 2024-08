Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Raub gesucht

Haselünne (ots)

Am 9. August gegen 16.30 Uhr kam es auf dem Radweg an der Straße Am Glockenturm in Haselünne zu einem Raub. Unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe forderte ein 33-jähriger Mann die Herausgabe von Bargeld und Tabak von einem 61-Jährigen. Schließlich kam es auch zu einer Schussabgabe, wodurch der 61-jährige Mann leicht verletzt wurde. Täter und Opfer waren mit dem Fahrrad unterwegs. Zeugen, insbesondere ein Radfahrer mit Helm, der zur Tatzeit den Radweg in Richtung Meppen fuhr, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, Tel.: 059319490, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell