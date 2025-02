Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5-Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Sattelauflieger aufgefahren und ins Schleudern geraten; wirtschaftlicher Totalschaden an Toyota

BAB 5-Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr fuhr ein 34-jähriger Toyota-Fahrer die BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt entlang. Zwischen der Anschlussstelle Ladenburg und der Anschlussstelle Hirschberg fuhr der 34-Jährige aus bislang unbekannten Gründen einem Sattelauflieger hinten auf. Durch den Aufprall geriet der Toyota ins Schleudern und drehte sich dabei mehrfach um die eigene Achse. Schließlich prallte das Fahrzeug gegen die Leitplanke rechts von der Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 34-Jährige leicht verletzt. An dem Toyota entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen kann noch nicht genau beziffert werden. Während der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrbahn bis circa 17:50 Uhr gesperrt, wobei die Fahrbahn für die Dauer des Abschleppvorgangs kurzzeitig voll gesperrt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell