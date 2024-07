Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Audi die K30 von Arnstadt in Richtung Crawinkel (Jonastal) und überholte dabei trotz bestehendem Überholverbot einen vorausfahrenden Motorradfahrer. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die drei Mitfahrer (m/40, m/19, m/33) wurden bei dem Unfall schwer und der Fahrzeugführer leicht verletzt. Die drei Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus. Es kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. (jd)

