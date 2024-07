LPI-GTH: Überrollt

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - In der Ohrdrufer Straße in Geraberg ereignete sich in den späten Stunden des gestrigen Tages ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrradfahrer fuhr vom Sportplatz kommend in Richtung Arnstädter Straße und bremste im Bereich Papiermühlenweg offenbar so stark ab, dass er vornüber über den Lenker fiel und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der 58-Jährige verletzte sich dabei schwer und ...

