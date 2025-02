Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebin entwendet Goldhalskette - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Als am Mittwoch um 09:45 Uhr ein 75-Jähriger an der Bushaltestelle "Vogelstang Zentrum" im Freiberger Ring saß, wurde er von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Hierbei zeigte sie ihm eine vermeintliche Goldkette sowie einen Ring. Während des Gesprächs drängte sie den Mann, den Schmuck anzuprobieren und legte dabei sogar selbst Hand an. Während die Frau den angelegten Schmuck bei dem Mann beließ, entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Zu Hause bemerkte der 75-Jährige dann das Fehlen seiner Goldhalskette. Vermutlich beim Anziehen der angeblichen Goldkette entnahm die Frau die Goldkette des Seniors. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu der Unbekannten liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Frau geben können oder sonstige sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Tel.: 0621 / 718490 zu melden.

