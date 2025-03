Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.03.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparktes Auto im Vorbeifahren beschädigt; Schaden 600 Euro

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf hat am Mittwoch gegen 13.35 Uhr im Vorbeifahren ein geparktes Auto gestreift, weil sie vermutlich den Seitenabstand zu dem am Straßenrand geparkten Wagen zu gering gewählt hatte. Der Unfall ereignete sich in der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf, der gesamte Unfallschaden beläuft sich auf 600 Euro.

Parkrempler; Schaden 1000 Euro

Ein 42-Jähriger aus Eschwege hat am Mittwoch beim Ausparken mit seinem Auto den geparkten Wagen eines ebenfalls aus Eschwege stammenden 57-Jährigen beschädigt. Der Unfall ereignete sich um 16.10 Uhr im Ginsterweg. Der Unfallschaden liegt bei 1000 Euro.

Wildunfall

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Eisenach stieß am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr mit einem Reh zusammen, welches anschließend in eine Feldgemarkung davonlief. Der 28-Jährige war zur Unfallzeit auf der B 250 von Wanfried in Richtung Treffurt unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 1000 Euro.

Diebstahl angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Ein 19-Jähriger aus Wanfried hat bei der Polizei in Eschwege den Diebstahl von 30 Euro zur Anzeige gebracht. Das Geld ist ihm laut seinen Angaben aus der abgelegten Geldbörse im Kundenraum der Sparkassenfiliale am Stad in Eschwege geklaut worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.00 Uhr, wo der 19-Jährige an einem Automaten Geld abhob, die Geldbörse dann aber zunächst vergaß. Als der Mann unmittelbar nach Verlassen der Filiale wieder in diese zurückkehrte und die Geldbörse wieder an sich nahm, stellte er den Verlust von 30 Euro fest. Verantwortlich ist lt. seinen Angaben mutmaßlich eine unbekannte männliche Person, die zur gleichen Zeit Bankgeschäfte getätigt hatte und kurz darauf in Richtung Innenstadt ging. Hinweise unter 05651/925-0.

Auseinandersetzung im Botanischen Garten; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend ist ein 21-Jähriger aus Eschwege gegen 21.12 Uhr von einer unbekannten Person im Botanischen Garten in Eschwege unvermittelt angegriffen und in die Rippen geschlagen worden. Das Opfer setzte sich zur Wehr, schubste den Täter weg und lief dann in Richtung Gartenstraße davon, wo er die Polizei rief. Der ca. 180 cm große und dunkel gekleidete Täter konnte durch die Polizei nicht mehr aufgegriffen werden. Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0.

Sachbeschädigungen an Pkw in ESW und BSA; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Schildgasse in Eschwege ist ein schwarzer Ford Focus von unbekannten Tätern an der rechten Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt worden. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr. Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0. Zwei mutwillig beschädigte Pkw werden außerdem aus der Klausbergstraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet, wo die Autos am Fahrbahnrand abgestellt waren. Unbekannte zerkratzten in einem Fall einen roten Opel Corsa an der Beifahrertür, die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 08.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr. Der Schaden beläuft sich hier auf 500 Euro. An nahezu gleicher Tatörtlichkeit ist am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr auch noch ein VW Tiguan an der Beifahrerseite zerkratzt worden, der Schaden beläuft sich ebenfalls auf 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Roller beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung an einem Kleinkraftrad hat die Polizei Sontra Ermittlungen aufgenommen. Auf dem Parkplatz beim Schwimmbad im Bereich Jahnstraße/Kneippweg haben Unbekannte einen weißen Roller der Marke Piaggio mutwillig beschädigt, u.a. wurde der Lack zerkratzt, das Kennzeichen verbogen und der Zündkerzenstecker abgezogen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 13.10 Uhr. Hinweise unter 05653/9766-0 an die Polizei in Sontra.

Wildunfall

Auf der K 18 zwischen Archfeld und Willershausen und hat ein 49 -jähriger Autofahrer aus Eschwege am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr ein Reh erfasst. Der Fahrer wollte noch ausweichen, erfasste jedoch das Tier und verlor danach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 49-jährige kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dann einen etwa 1,5 m hohen Abhang hinunter und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Der Schaden am Pkw wird mit 5000 Euro angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell